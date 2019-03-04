Mehmet Demirkol: Lucescu gelirse başarılı olabilir ama Beşiktaş taraftarını mutlu edemeyebilir

beIN MANŞET programında konuşan Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ta yaşanacak teknik direktör değişikliğini ve yeni hocayla anlaşırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol, şunları söyledi:

"Beşiktaş potansiyelli bir teknik adamla oyununu devam ettirmek durumunda. Fikret Orman'ın birçok hamlesini eleştirdim ama birçoğunu da övdüm. Çok güzel bir stat yaptılar. Hep pozitif futbol oynatan hocalarla çalıştılar. Samet Aybaba, Slaven Bilic dönemlerinde böyleydi. Şenol Güneş tercihi de önemliydi, kolay bir tercih değildi. Oyunu hep pozitife evirdiler. Ama çok büyük hatalar da yaptılar.

BEŞİKTAŞ RİSKLİ BİR KARAR ALABİLİR

Bana öyle geliyor ki, Beşiktaş riskli bir karar alabilir. Ne oynayacağına karar veremediğin bir teknik direktör gelebilir. Hocayla anlaşırken oyun üzerine anlaşman lazım. Mircea Lucescu, 'Ben geleceğim ve başka bir oyun oynatacağım' diyebilir. Hatta başarılı da olabilir. Ama 40 bin kişiyi mutlu edememek de yönetime zarar verebilir."

