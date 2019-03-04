SPOR

Mehmet Demirkol: Lucescu gelirse başarılı olabilir ama Beşiktaş taraftarını mutlu edemeyebilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in ardından teknik direktör konusunda riskli bir karar alabileceğini belirtti. Demirkol, "Hocayla anlaşırken oyun üzerine anlaşman lazım. Lucescu gelip başarılı olabilir ama taraftarı mutlu edememek de yönetime zarar verebilir" ifadesini kullandı.

Mehmet Demirkol: Lucescu gelirse başarılı olabilir ama Beşiktaş taraftarını mutlu edemeyebilir

beIN MANŞET programında konuşan Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ta yaşanacak teknik direktör değişikliğini ve yeni hocayla anlaşırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Demirkol, şunları söyledi:

"Beşiktaş potansiyelli bir teknik adamla oyununu devam ettirmek durumunda. Fikret Orman'ın birçok hamlesini eleştirdim ama birçoğunu da övdüm. Çok güzel bir stat yaptılar. Hep pozitif futbol oynatan hocalarla çalıştılar. Samet Aybaba, Slaven Bilic dönemlerinde böyleydi. Şenol Güneş tercihi de önemliydi, kolay bir tercih değildi. Oyunu hep pozitife evirdiler. Ama çok büyük hatalar da yaptılar.

BEŞİKTAŞ RİSKLİ BİR KARAR ALABİLİR
Bana öyle geliyor ki, Beşiktaş riskli bir karar alabilir. Ne oynayacağına karar veremediğin bir teknik direktör gelebilir. Hocayla anlaşırken oyun üzerine anlaşman lazım. Mircea Lucescu, 'Ben geleceğim ve başka bir oyun oynatacağım' diyebilir. Hatta başarılı da olabilir. Ama 40 bin kişiyi mutlu edememek de yönetime zarar verebilir."

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