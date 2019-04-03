Mehmet Demirkol: Messi de olsa o iş yürümüyor

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçını değerlendirdi.
Fernando'nun sık sık sakatlık sorunu yaşamasına değinen Mehmet Demirkol, "Fatih Terim'in 'Sakatlıklardan gelen oyuncular var' diyerek şikayet ettiği bazı durumlar vardı maçın ardından. Bir oyuncu ne kadar iyi olursa olsun, güvenilirliği azalırsa 'Hafta sonu var mı, varsa oynatabilecek miyim?' şeklinde düşünürsen sıkıntılar olur. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, isterse Messi olsun o iş yürümüyor. Bu Fernando'ysa eğer yürümesi Galatasaray adına zorlaşıyor. 'Onu kullanabilecek miyim, üzerine bir şeyler inşa edebilecek miyim?' diye düşünürken büyük takım unutur onu. 'Büyük oyuncuydu ama yapacak bir şey yok. Yenisini bulacağım' der" dedi.
Diagne'nin Galatasaray'a çok para kazandırabileceğini belirten başarılı yorumcu, "Diagne, Kasımpaşa'daki performansını tekrarlarsa Galatasaray zengin olur. Çok para kazanırlar. Satarsın her yere, bilinen oyuncu çünkü Avrupa'da. Ben Diagne'nin sorununun psikolojik olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Galatasaray'daki performans dalgalanmasında Fatih Terim'in en son eleştirilecek kişi olduğunu söyleyen Mehmet Demirkol, "Galatasaray'ın sahadaki oyunun nedeni Tudor olsa, eleştiriler onun üzerine yöneltilir. Galatasaray'ın son zamanlarda saha içinde yaşadığı çalkantılara baktığında, en güçlü figür teknik direktörlük koltuğunda oturuyor. Bu da babasından kalmadı, kendisi oluşturdu. İnsanlara oralarda var olarak bir ağırlık kazanıyorlar. Kimsenin Fatih Terim'den çekindiği yok. Bütün bu bütünün içinde, Galatasaray'da teknik direktör tartışması mı olur? En son olur" ifadelerini kullandı.
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