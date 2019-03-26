Mehmet Demirkol: Şenol Güneş Emre Mor'u kazanırsa heykelini bizzat ben dikerim

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi. İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları; "Hoca sinirlenmeden duramıyor. Onun motivasyonu bir taraftan da. Öfkesinden besleniyor. Rahatsız durması lazım. Bir çıkması lazım hafif tansiyonun. Başka türlü olmuyor. Hoca artık yaş olarak duayen. Top böyle olsun da hoca sinirlensin sorun yok." "Ama bütün maçları kazanacağız diye bir şart yok. Orada kontrol kaybolmasın yeter ki, hepimizde. Biz Moldova'yı çok yendik. Ama bu kadar akışkan ve sevimli oyun çok az. Kulüp standartında bir oyun oynandı bu bizi mutlu ediyor. Yoksa Moldova'yı yendik diye bayram edecek halimiz yok. Önceki hocalara haksızlık olur." "FRANSA'YLA HAZİRAN'DA OYNAMAK ŞANS" "Fransa ve İzlanda maçlarının üst üste gelmesi şansızlık diyor ama ilk iki maç da olabilirdi. Fransa ve İzlanda maçlarıyla başlasak bayram havası başka bir yere de dönebilirdi. İki tane beraberlik alsak 'Aa bu muydu?' olabilirdi. Haziran'da oynuyor olmak şans. Konya çok sıcak olmaz diye umuyorum."

"Fransa'dan ne alırsak kâr, İzlanda'dan 4 puanı al. Birbirine oynamaya alışmış net bir takımımız olmadığı için bu takım değişebilir. Yeni oyuncu girer, sakatlıklar olur. Avrupa Şampiyonası'nda bu takımdan kimler olur bilmiyoruz. Emre 1 sene daha devam edecek galiba. Etmeyebilir de. Onları bilmiyoruz. Başlangıç gayet keyif verici. Son derece mutluyum." "Zannediyorum Beşiktaş tartışmaları da bitmiştir herhalde değil mi? Bitti çünkü maçlar bitti. Zaten oyuncular milli takımda Beşiktaş'ta. Seçim dolayısıyla 1 hafta daha şans var. Çok da büyütülecek bir şey değildi." "BİR TEK ABDULLAH AVCI TEDİRGİN OLMUŞTUR" "Dünden bir tek Abdullah Avcı tedirgin olmuştur. Merkezdeki iki oyuncu sakatlandı ama çok ciddi bir şeyleri yok sanırım. Birazcık soru işaretiyle milli maçı izleyen varsa o da Abdullah Avcı'dır. O da kendi oyuncularını düşündüğü anlarda" "EMRE MOR'U KAZANIRSA HEYKELİNİ BEN DİKERİM" "Şenol Güneş Emre Mor'u da kazanmayı becerebilse keşke" yorumu üzerine konuşan Demirkol şu ifadeleri kullandı: "Bak bu olursa eğer Şenol Güneş'in heykelini bizzat ben dikerim."