Sergen Yalçın için flaş Beşiktaş açıklaması!

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, futbol gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları;

Abdullah Avcı'ya göreve getirirken ilk 5-6 hafta işler kötü gitti diye gönderilmez. Başkan değişikliğinde durum ayrı bir konumda. Abdullah Avcı, Beşiktaş'a getirilirken kimse itiraz etmedi. Abdullah Avcı, Başakşehir'de iyi işlere imza attı. Abdullah Avcı, Başakşehir'de şampiyonluk yaşasaydı Beşiktaş'a bu kadar kolay gelmeyebilirdi. İnsanlar dalga geçiyor fakat Sevilla, Abdullah Avcı ile ilgilendi.

"MALİ KRİZ VARSA HUZURSUZLUK DA OLUR"

Şenol Güneş'ten sonra göreve gelmek kolay değil. Beşiktaş'ta çok ciddi kadro erozyonu oluştu ve mali krizde vardı. Mali kriz varsa huzursuzluk da vardır. Abdullah Avcı göreve geldiğinde de bu sorunlar vardı. Beşiktaş'ta kaleci problemi vardı, Karius son 4-5 haftadır iyi. Abdullah Avcı, Oğuzhan ve Ljajic'ten umudunu kesmemiş.

"SERGEN YALÇIN'IN ZAMANI VAR"

Sergen Yalçın ismi konuşuluyor ama onun da geleceği zaman var diye düşünüyorlardır. Abdullah Avcı'nın analizi nasıl bilmiyorum ama Beşiktaş'ın alan daraltmayı ve geçiş oyununu çok daha iyi yaptığını görebiliyoruz.