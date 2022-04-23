MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Demirkol'un sorusuna Burcu Esmersoy'dan olay yanıt! "Çok aşığım, evlenirim"

Mehmet Demirkol'un sorusuna Burcu Esmersoy'dan olay yanıt! "Çok aşığım, evlenirim"

23.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınlanan Mehmet Demirkol'un programına konuk olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan isim, Demirkol'un sorusuna karşılık aşk hayatı ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Mehmet Demirkol'un sorusuna Burcu Esmersoy'dan olay yanıt! "Çok aşığım, evlenirim"

45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısıburcu1

"BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?"

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Ekran Alıntısıburcu22

"ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN"

Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayırcan Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

burcu-esmersoy-sac-rengi-ve-modelleri00009

EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ

Yine Demirkol'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini sormasına karşılık Burcu Esmersoy'un "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti. Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi.

Ekran Alıntısı33

2586235_7d282753a3ff6ce689694e11e5934d5f_640x640

6184ed7766a97c26d9227adf

kapak_170554

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğulcan Engin'den Miray Daner paylaşımı! 'Yüzünü gören cennetlik' Oğulcan Engin'den Miray Daner paylaşımı! 'Yüzünü gören cennetlik'
Yıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! AyaklandılarYıldız Tilbe yine yaptı yapacağını! Ayaklandılar
Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"Tatil paylaşımı olay oldu! "Ramazan'da utanmıyor musun?"
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Bazı bakanlık ve kurumlarda kritik atamalar

Bazı bakanlık ve kurumlarda kritik atamalar

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

İlginizi Çekebilir

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bu çelik yelek kurtardı! Türk detayı merak uyandırdı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kesinlikle uzak durun! Akciğer, meme ve prostat kanseri...

Kesinlikle uzak durun! Akciğer, meme ve prostat kanseri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.