Mehmet Demirkol: Vedat Muriqi'in değeri 35 milyon euro

beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe ve Kosova formalarıyla son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Vedat Muriqi hakkında konuştu.
Demirkol, son olarak Kosova formasıyla İngiltere'ye karşı 1 gol ve 2 asist üreten 25 yaşındaki forvetin Türkiye transfer rekoru kırabileceğini belirtti.
Ünlü yorumcu, "Vedat Muriqi için rakamı ben söyleyeyim: 35 milyon euro! Türkiye'den çıkan ücretler belli ama dükkanın fiyatını yukarı çekmenin zamanı geldi" sözlerini kullandı.
Kosovalı yıldız için herhangi bir bedel belirtmekten kaçınan yöneticiler, "Bizim için değeri çok yüksek. Umarız Türkiye rekorunu kırarak gider ve Fenerbahçe'yi temsil eder. Ama hedefimiz onunla Şampiyonlar Ligi'nde olmak" sözlerini kullanmıştı.
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