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Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Mehmet Ekici, Galatasaray'a transfer için ne yanıt verdi? İşte detaylar...

Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Mehmet Ekici, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Tecrübeli futbolcu futbolcu sarı kırmızılıların teklifini düşük buldu.

Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bitti. Şu anda bonservisi elinde bulunan Mehmet Ekici, Galatasaray'ın gündemine girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mehmet Ekici'nin transferine sıcak bakıyor.

GARANTİ ÜCRETİ DÜŞÜK

Ancak; 30 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray yöneticilerinin bazı tedirginlikleri olduğu gündemde. Bu sebeple Galatasaray, futbolcunun garanti ücretini düşük tutacak bir plan yaptı ve futbolcuya sundu.

GALATASARAY NE KADAR TEKLİF ETTİ?

Galatasaray'ın Mehmet Ekici'ye maç başı teklif yaptığı ve bu rakamın da 120 bin lira olduğu öğrenildi. Mehmet Ekici de transferle ilgili kararını verdi.

Söz konusu teklife soğuk yaklaşan Mehmet Ekici'nin daha iyi bir teklif isteyerek anlaşmayı reddettiği iddia edildi. Mehmet Ekici, bir taraftan da Almanya'dan gelecek transfer tekliflerini dikkate almayı planlıyor.

EKİCİ'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

2019-20 Sezonu

●Mehmet Ekici - 13 maç - 2 asist

2018-19 Sezonu

●Mehmet Ekici - 25 maç - 5 gol - 2 asist

2017-18 Sezonu

●Mehmet Ekici - 11 maç - 1 asist (AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne oldu la fetösaraylılar bizim artıklarımızı tıpluyonuz. hatta onlar bile gelmiyor size.. bunlar himmetci diye
birakin bu çöpü ya baska topcumu yok fenerde kalsin
Fenerde oynayan adamdan hayır mı gelir! Feto bitti fener bitti! Uefa tasdikli şikeciler Türkiyenin yüz karasıdır fener
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