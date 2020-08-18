Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Mehmet Ekici, kariyeriyle ilgili kararını verdi. Tecrübeli futbolcu futbolcu sarı kırmızılıların teklifini düşük buldu.
Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi bitti. Şu anda bonservisi elinde bulunan Mehmet Ekici, Galatasaray'ın gündemine girdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mehmet Ekici'nin transferine sıcak bakıyor.
Ancak; 30 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray yöneticilerinin bazı tedirginlikleri olduğu gündemde. Bu sebeple Galatasaray, futbolcunun garanti ücretini düşük tutacak bir plan yaptı ve futbolcuya sundu.
Galatasaray'ın Mehmet Ekici'ye maç başı teklif yaptığı ve bu rakamın da 120 bin lira olduğu öğrenildi. Mehmet Ekici de transferle ilgili kararını verdi.
Söz konusu teklife soğuk yaklaşan Mehmet Ekici'nin daha iyi bir teklif isteyerek anlaşmayı reddettiği iddia edildi. Mehmet Ekici, bir taraftan da Almanya'dan gelecek transfer tekliflerini dikkate almayı planlıyor.
2019-20 Sezonu
●Mehmet Ekici - 13 maç - 2 asist
2018-19 Sezonu
●Mehmet Ekici - 25 maç - 5 gol - 2 asist
2017-18 Sezonu
●Mehmet Ekici - 11 maç - 1 asist (AJANSSPOR)
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