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Mehmet Ekici sahalardan 3 hafta uzak kalacak!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber! Son dakika haberine göre, sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan Fenerbahçeli Mehmet Ekici 3 hafta forma giyemeyecek. Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.

Mehmet Ekici sahalardan 3 hafta uzak kalacak!

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mehmet Ekici, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sarı-lacivertlilerin dün akşam deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta forma giyemeyecek.

Sivasspor mücadelesinin 61. dakikasında oyuna dahil olan Ekici, 78. dakikada girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşamış ve yerini Alper Potuk’a bırakmıştı. Mehmet Ekici yedek kulübesine geldiğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı gözyaşlarına da hakim olamamıştı. Sağ bacak üst adalesinde yırtık saptanan 28 yaşındaki oyuncu, 3 hafta forma giyemeyecek.

Başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan 2 Anderlecht maçının yanı sıra Süper Lig'de de Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarını kaçıracak.

ekıici

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Fenerbahçe mehmet ekici

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sakatlanmasam fenerbahçe şampiyon olurdu (!)
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