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Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti

28.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Beni yeni bir filmde böyle görürsen sakın şaşırma" notuyla paylaştı.

Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti

Esen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Beni yeni bir filmde böyle görürsen sakın şaşırma" notuyla paylaştı. Tamamı Berlin'de çekilecek olan filmde oyuncu, 'Timuçin' karakterine hayat verecek.

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Mehmet Esen ayrıca yazıp, yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Yapayalnız" isimli filminin çekimlerinin tamamladığını söyledi:

"Evimi ipotek ederek filmi çektim. Önemli şirketlerden ciddi teklifler almama rağmen kabul etmedim. Çünkü istemediğim oyuncuları önerdiler. Hollywood yapımlarında yer aldım ve oradaki ilişkilerimi bu filmde kullanacağım. Diğer yıl Berlin Film Festivali'ne katılacağım."

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