Mehmet Kuş talepleri yerinde dinliyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile talepleri yerinde dinlemeye devam ediyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde rutin hale getirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Talepleri birinci ağızdan alan Kuş, taleplerin anında çözümü için ilgilileri talimatlandırması esnafın takdirini topladı. Kuş, son olarak beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi ve ilgili birim amirleriyle birlikte ilk olarak Haşimiye bölgesinde sabah erken saatlerde işyerini açan esnafla bir araya geldi. Burada esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Kuş, daha sonra Şanlıurfa Canlı Hayvan Borsası ve Besiciler Kooperatif Başkanı, Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi İzzet Çiftçi ve Meclis Üyesi Ahmet Saçaklı ile birlikte Hayvan Pazarı esnafıyla bir araya geldi, taleplerini dinledi. Bölgedeki esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kuş, iletilen taleplerin çözümü için ilgililere anında talimat verdi.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ettiklerini belirten Kuş, “Esnaf ve vatandaşımızla her zaman iç içe olup, onları yerinde dinlemeye ve sorunları yerinde çözmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

