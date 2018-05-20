Mehmet Okur'dan Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı yorumu

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı için Belgrad'da bulunan Mehmet Okur, favorinin Fenerbahçe olduğunu belirterek, "Favori biziz. Zalgiris maçındaki gibi savunmayla başlarsa, işler Fenerbahçe Doğuş için daha da kolaylaşır. Obradovic de oyuncularına maçın savunmayla kazanılacağını anlatmıştır. Real Madrid dışarıdan şutlarda başarılı bir takım. İnşallah iyi bir müdafaayla başlayıp ve maçın sonuna kadar da bunu sürdürüp kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Türk Milli Takımı'nın ve NBA'in eski oyuncusu Mehmet Okur, Real Madrid'e karşı iyi savunma yaparak kupayı kaldıracaklarına inandıklarını söyledi.
Bu arada Mehmet Okur, kendisine Belgrad'da sevgi gösterilerinde bulunan Fenerbahçeli taraftarlara da teşekkür etti.
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