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Mehmet Özcan, Bandırmaspor'da

19.08.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor transfer çalışmalarını Eskişehirspor'un genç oyuncularından Mehmet Özcan ile noktaladı.

Mehmet Özcan, Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor 2021-22 sezonu transfer çalışmalarını noktaladı. 2020-21 sezonunda bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da kulüpten ayrılan ve serbest oyuncu konumunda olan 22 yaşındaki genç ön libero Mehmet Özcan kendisini 2 yıllığına bordo-beyazlı yapan imzayı attı.

Geçen sezon çıktığı 23 maçta 3 gol kaydeden genç yetenek Mehmet Özcan'ın adı son dönemde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ile anılıyordu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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