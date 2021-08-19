Mehmet Özcan, Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor 2021-22 sezonu transfer çalışmalarını noktaladı. 2020-21 sezonunda bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da kulüpten ayrılan ve serbest oyuncu konumunda olan 22 yaşındaki genç ön libero Mehmet Özcan kendisini 2 yıllığına bordo-beyazlı yapan imzayı attı.

Geçen sezon çıktığı 23 maçta 3 gol kaydeden genç yetenek Mehmet Özcan'ın adı son dönemde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ile anılıyordu.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

