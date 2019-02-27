Mehmet Özdilek: Hakem hataları maçların önüne geçiyor

Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, VAR sisteminin hakem hatalarını en aza indirmesi noktasında futbola önemli fayda sağlayacağını ifade etti.

Bu düşünceyi sene başından itibaren savunduğunu kaydeden Özdilek, "VAR'ın futbolda hatayı daha aza indirme anlamında fayda sağlayacağını düşünüyorum ve halen bu düşüncemden geri adım atmadım." diye konuştu.

"HAKEMLER ÇOK TARTIŞILIR HALE GELDİ"

Süper Lig'de görev yapan hakemlerin yaptığı hataların insanların kafasında soru işareti olarak kaldığını dile getiren Özdilek, "VAR sisteminde hakemlerin pozisyonları gidip tekrar izlemeleri, verecekleri kararlar anlamında çok önemli. Hakemler çok tartışılan bir konuma geldi. Evet hata yapıyorlar ama gidip pozisyonun tekrarına bakarken yine hata yaparsa, bu sefer insanların kafasında soru işareti oluyor. Dolayısıyla konuşan bir toplum daha çok konuşmaya başlıyor ve en büyük yarayı da onlar alıyor." şeklinde konuştu.

Özdilek, böyle bir sorunun olmaması için hakemlerin üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Futbolda hakemler gördüklerini değil, düşündüklerini çalıyor ve bu futbolu köreltiyor. Net pozisyonda görüyorsa zaten sormasına bile gerek yok ama bizim net gördüklerimizin uygulanmasında sıkıntı var." değerlendirmesinde bulundu.