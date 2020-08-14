Mehmet Özdilek: Ömer ve Sehic’in gitmesi bizim için kayıp oldu

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeni sezon ve transfer planlaması hakkında açıklama yaptı. Samimi ifadeler kullanan deneyimli çalıştırıcı transferler hakkında da net konuştu.

"BİRÇOK BÖLGEYE OYUNCU İHTİYACIMIZ VAR"

Görüştükleri birçok oyuncu olduğunu kaydeden Özdilek, “2020-2021 sezonu için bir haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun bir hazırlık içerisindeyiz. Şampiyonluktan sonra aramızdan ayrılan futbolcularımız oldu. Birçok bölgeye oyuncu ihtiyacımız var. Bununla ilgili netleşen bir oyuncumuz oldu o da Arturo Mina. Bunun dışında Juju ve Obertan ile tekrardan anlaştık. Başkanımız ve yönetim kurulunun görüştüğü birçok oyuncu var ama netleşen bir şey yok. Çok kısa bir süre sonra lig başlayacak bunun için oyuncuları acilen kadromuza katmamız gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

"YAPACAĞIMIZ TRANSFERLERİN TAKIMA DAHİL OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Çok yoğun bir maç trafiği olacağını da söyleyen Özdilek, “Bu sene diğer senelerden çok daha farklı olacak. İlk defa 21 takımla oynanacak ve 40 haftalık bir periyot olacak. Çok yoğun bir maç trafiği olacak kolay değil. Takım organizasyonunu doğru yapmamız gerekiyor. Yapacağımız transferlerin takıma dahil olması çok önemli. Baktığımız zaman Mina dışında aramıza katılan bir oyuncu yok. Buda kolay bir durum değil. Şu an 12 oyuncuyla çalışıyoruz eksiklerimiz var” diye konuştu.