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Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı

27.08.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nın açılış törenine katıldı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Özhaseki, şampiyonanın tüm sporculara hayırlı olmasını diledi.

Karatenin disiplin sporu olduğunu vurgulayan Özhaseki, bu sporun öz güven kazandıran ve insanlara karşı saygılı olmayı öğreten bir spor olduğunu da belirtti.

Son yıllarda Türkiye'de yapılan çalışmalarla, dünya çapında madalyaların geldiğini kaydeden Özhaseki, "Olimpiyatlarda karatede 4 madalya aldık. Federasyonu, sporcuları görünce göğsü kabarmayan bir Türk oldu mu? Onlar bizim iftihar vesilemiz. Gurur duyuyoruz. Bu yavrularımız da inşallah ileride aynı başarıyı yakalayacaklardır." diye konuştu.

Spordan başarının iki temel ayağı olduğuna dikkat çeken Özhaseki, bunlardan birincisinin tesisler, diğerinin ise sıkı çalışmak olduğunu aktardı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ise federasyon olarak ülkenin yarınları olan gençliği yetiştirme sorumluluğunun bilincinde olduklarını dile getirdi.

Kör, gençleri, vatan millet ve şanlı al sancak sevgisiyle yetiştirmenin mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kadir Has Şehir Stadyumu'na geçerek, burada Esat Delihasan Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

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