Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı! 'Ağzınızı yırtarım'

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medyada en az babası kadar konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla gündeme gelen genç Youtuber yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Çektiği videolarla fenomen olan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'nın çok sayıda takipçisi var. Son olarak sosyal medya hesabından kendisine küfür yağdığını söyleyen genç isim isyan etti. Kıyafetlerinin linklerini paylaşmadığını söyleyen Sude Yalçınkaya paylaşımında "DM'ler sürekli küfürle dolu neden? Bana küfür edip durmayın gerçekten ağzınızı yırtarım" dedi.

