Mehmet Sepil: 4-5 noktaya transfer yapacağız!

Kulübün kuruluş yıl dönümünde inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Mehmet Sepil, yeni stadın hizmete girmesiyle Göztepe'nin milat yaşayacağını söyledi.
Sepil, son 3 sezondur kendi stadyumları dışında karşılaşmalara çıkmanın büyük zorluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki sene bu statta oynayacağız. Bize çok yardımcı olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanına, İzmir Büyükşehir Belediyesine, Konak Belediyesine ve hayalimizi anlattığımızda 'Bu stat çok güzel olacak' diyen sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Geçen sezonu başarılı tamamladık. Ancak çok daha başarılı bir Göztepe bu statta olacak." diye konuştu.
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak stadın Türkiye'nin en güzel şehir içi stadı olacağına dikkati çeken Mehmet Sepil, şunları kaydetti:
"Türkiye'de bazı şeyler yavaş ilerlerken, bizim stadımız hızla ilerliyor. Burası 24 saat yaşayan bir yer olacak. Taraftar meydanı haline gelecek. Kulübümüze çok ciddi katkıları olacak. Futbol kulüplerinin ekonomisi ortada. Ben her zaman kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe istiyorum. Kulübümüzü daha da yukarıları taşıyacak Torbalı Altyapı Tesislerimiz de geliyor. Kendi oyuncularını yetiştiren bir Göztepe oluşturacağız."
Yeni sezon çalışmaları hakkında da bilgi veren Sepil, "Artık olgunlaşmış hamleler yapmaya başladık. Çok yakında transferler çoğalacak. Ama biz 4 ya da 5 nokta takviye yapacağız. Takıma katkı sağlayacak isimler alacağız. Herkes inansın, biz doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.
Sepil, kulübün 93. kuruluş yıl dönümüne büyük bir heyecanla hazırladıklarını anlatarak, "14 Haziran bizim bayramımız. Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye sevgi ışığını yakacağız. Bütün İzmir'i yakacağız." diye konuştu.
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