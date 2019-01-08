SPOR

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 08.01.2019 08:10 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil, futbolcuları Yasin Öztekin'in transferi konusunda Fenerbahçe ile görüştüklerini açıkladı. Futbolcularını göndermeyi düşünmediklerini dile getiren Sepil, "Yasin de gitmek istemedi" ifadelerini kullandı.

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yasin Öztekin transferiyle ilgili Ali Koç ile bir görüşmesi olduğunu ancak oyuncuyu göndermeyi düşünmediğini söyledi.

beIN Sports Haber'e konuşan ve transfer ettiklerinde Yasin'den endişesi olduğunu belirten başkan, "Yasin Öztekin'i aldığımda tereddütlüydüm. Olmuyordu da transfer. Sonra Yasin bana güzel bir mesaj attı, ondan sonra Yasin'i Göztepe'ye kazandırmaya karar verdim. Geldi ve bizde başarılı oldu, 7 gol, 2 asist yaptı. Yasin'in güzel sürprizi de, dışarıdan bakıldığında isyankar, sorun yaratan gibi görünmesine rağmen tam tersi, gördüğüm en iyi aile babalarından biri, asla gece hayatı olmayan oyuncularından. Bizim Alpaslan ile birlikte takımın gördüğüm en kılıbık 2 oyuncusu" dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF OLMADI AMA BİR FLÖRT OLDU"

Fenerbahçe'nin Yasin ilgisi ile ilgili soruyu yanıtlayan başkan, "Yasin için sayın Ali Koç ile konuştuk, resmi gelen bir teklif olmadı ama bir flört oldu. Yasin de gitmek istemedi, bizim de onu bırakmak diye bir niyetimiz yok. Yasin bence bundan sonra İstanbul kulüplerine gitmez. Ben kendimi burada ispat edeceğim ve gidersem Avrupa'ya giderim dedi. Ben de bana çuvalla para kazandırırsan gidebilirsin dedim. Ya Göztepe'de emekli olur, ya da kendini ispat eder. Şu anda transfer söz konusu değil, biz ondan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Deniz kıyısından televizyon fışkırdı! Kapan evine götürdü!Deniz kıyısından televizyon fışkırdı! Kapan evine götürdü!
Göztepe transfere soğuk bakıyorGöztepe transfere soğuk bakıyor
Göztepe için sürpriz transfer iddiasıGöztepe için sürpriz transfer iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe yasin öztekin Mehmet Sepil Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Göztepe Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Göztepe Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Göztepe'de Bayram Bektaş gitti, Kemal Özdeş geldi

Göztepe'de Bayram Bektaş gitti, Kemal Özdeş geldi

Göztepe'nin yeni hocası belli oldu

Göztepe'nin yeni hocası belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Mehmet Sepil: Kadroda çok küçük bir değişiklik olacak

Göztepe transfere soğuk bakıyor

Göztepe, Emre Taşdemir'i gündemine aldı

Göztepe için sürpriz transfer iddiası

Göztepe'de gündem Yasin Öztekin'in satılıp satılmayacağı

Göztepe'de gündem Yasin Öztekin

Göztepe Adama Traore'yi kadroda tutma kararı aldı

Göztepe'den Traore kararı

Göztepe'nin sol kanat için adayları Ali Adnan, Aziz Behich ve Emilio Izaguirre

Göztepe'de sola 3 aday var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.