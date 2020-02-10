Mehmet Sepil'den Beşiktaş'a gönderme: Maçlar sahada kazanılır

Süper Lig'de bu akşam Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması gereken Çaykur Rizespor karşılaşması, Karadeniz'i etkisi altına alan kötü hava şartları nedeniyle konuk ekibin İzmir'e gelememesi yüzünden Futbol Federasyonu tarafından ertelenen Göztepe'de, Başkan Mehmet Sepil gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Erteleme kararına saygı duyduklarını belirten Başkan Sepil, kendileriyle oynadıkları maç sonrası kural hatası itirazları yapan Beşiktaş'a ise göndermelerde bulundu.
Gürsel Aksel Stadı'nda 26 Ocak'ta oynanan lig karşılaşmasında 2-1 yendikleri Beşiktaş'ın kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesi için yaptığı başvuruyu yorumlayan Mehmet Sepil, "Bu dönemde Türkiye'de çok şey tartışılıyor. Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu" diye konuştu.
Çaykur Rizespor karşılaşmasını gününde oynamayı çok istediklerini ifade eden Sepil, "Biz iyi bir hava yakalamıştık. Stadımızdaki ikinci maçımıza çıkacaktık. 95 yıl bekledik, ikinci maçımızı oynayamadık. Karşılaşmayı oynayamamak iyi bir hava yakalayan biz için dezavantaj. Önemli değil, ileride oynarız. Karara saygı duyuyoruz. Yolumuza inandığımız şekilde devam edeceğiz" dedi.
(DHA)
Rıdvan Dilmen açıkladı! ''Ali Koç ve Berat Albayrak...''
Dünya bu maçı konuşuyor
Sporting evinde kazandı
Ne Bayern, ne Leipzig
''Dejavu yaşıyor gibiyim''
Adem Büyük: Savaşmaya geldim!
Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!
Beşiktaş Başkanı hastanelik oldu
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi
Olay sözler: Ligden çekilelim
7 gollü çılgın maçta gülen Leverkusen
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum