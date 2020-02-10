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Mehmet Sepil'den Beşiktaş'a gönderme: Maçlar sahada kazanılır

GÖZTEPE HABERLERİ  | 10.02.2020 11:33 | Son Güncelleme

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kural hatası itirazı yapan Beşiktaş'a göndermede bulunarak, "Bu dönemde Türkiye'de çok şey tartışılıyor. Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil'den Beşiktaş'a gönderme: Maçlar sahada kazanılır

Süper Lig'de bu akşam Gürsel Aksel Stadı'nda oynaması gereken Çaykur Rizespor karşılaşması, Karadeniz'i etkisi altına alan kötü hava şartları nedeniyle konuk ekibin İzmir'e gelememesi yüzünden Futbol Federasyonu tarafından ertelenen Göztepe'de, Başkan Mehmet Sepil gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"MAÇLAR SAHADA KAZANILIR"

Erteleme kararına saygı duyduklarını belirten Başkan Sepil, kendileriyle oynadıkları maç sonrası kural hatası itirazları yapan Beşiktaş'a ise göndermelerde bulundu.

Gürsel Aksel Stadı'nda 26 Ocak'ta oynanan lig karşılaşmasında 2-1 yendikleri Beşiktaş'ın kural hatası nedeniyle maçın tekrar edilmesi için yaptığı başvuruyu yorumlayan Mehmet Sepil, "Bu dönemde Türkiye'de çok şey tartışılıyor. Maçlar sahada oynansın ve sahada bitsin. Biz Göztepe olarak sahaya çıktık ve kazandık. Maçlar sahada kazanılır. Bizim için önemli olan bu" diye konuştu.

"ERTELEME DEZAVANTAJ"

Çaykur Rizespor karşılaşmasını gününde oynamayı çok istediklerini ifade eden Sepil, "Biz iyi bir hava yakalamıştık. Stadımızdaki ikinci maçımıza çıkacaktık. 95 yıl bekledik, ikinci maçımızı oynayamadık. Karşılaşmayı oynayamamak iyi bir hava yakalayan biz için dezavantaj. Önemli değil, ileride oynarız. Karara saygı duyuyoruz. Yolumuza inandığımız şekilde devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

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