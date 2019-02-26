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Mehmet Sepil: Göztepe'yi krizden çıkaracağız

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Önümüzde çok önemli 11 hafta var. Hocamızla kenetlenerek, camia olarak Göztepe'yi içinde bulunduğu performans krizinden çıkarma gayretini göstereceğiz" dedi.

Mehmet Sepil: Göztepe'yi krizden çıkaracağız

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yeniden göreve gelen Tamer Tuna’nın tüm benliğiyle Göztepe’de olduğunu belirterek, camiaya kenetlenme çağrısında bulundu.

Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor mağlubiyetinden sonra kulüp olarak önemli bir süreç yaşadıklarını, puan tablosunda oldukça zor bir duruma düştüklerini belirtti.

Ligde aldıkları kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Kemal Özdeş ile bir araya geldiklerini aktaran Sepil, "Göztepe'nin bulunduğu noktayı değerlendirdik. Kemal Hocamız 'başkanım belki de şu an yapılabilecek en doğru hareket benim ayrılmam olabilir' dedi. Gün boyu görüşmelerin sonunda neticede böyle bir durumun Göztepe menfaatleri doğrultusunda olacağını düşündük, Kemal Hoca ile yollarımızı ayırdık. Kendisi, önerdiği yapıcı şeyler dışında hiçbir şekilde kontratıyla ilgili ekstra bir talepte bulunmadı." diye konuştu.

Mehmet Sepil, Kemal Özdeş ile yolları ayırmadan teknik direktörlük görevi için kimseyle temas kurmadıklarını, bu süreçte teknik direktör Tamer Tuna'dan "Göztepe Kulübüne her türlü yardıma hazırım." mesajını aldığını, bunun üzerine kendisiyle dün bir araya geldiklerini anlatarak, "Takımın durumunu ve kalan 11 haftayı nasıl değerlendirebileceğimizi görüştük. Hocanın (Tamer Tuna) gelmesini Göztepe menfaatleri içindeki en doğru hareket olduğunu değerlendirdik. Önümüzdeki yıllarda ne şekilde Göztepe'yi daha iyi yere getirebilirizi tartıştık, hocamızla kontratımız imzaladık." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna'nın daha önce kulüpte görev aldığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Hocanın geçen yıl performansı belli. Bizim bile çok beklemediğimiz şekilde, uzun zaman Avrupa kupalarını kovalayarak ligi 6. bitirdik. Devre arasında başarılı giderken kontrat önerisinde bulunmuştum. Hocamız o koşullarda imzalamak istememişti. Hocanın hayal ettiğimiz Göztepe'ye kafa olarak hazır olmadığını değerlendirerek yıl sonunda hocamla devam etmeme kararı almıştık. Sonrasında Göztepe'yi getirmek isteğimiz yere getiremedik. Son görüşmede hocamın aklının, vücudunun, her şeyiyle bizim istediğimiz Göztepe'yi hazırlamak için hazır olduğunu gördüm. Önümüzde çok önemli 11 hafta var. Hocamızla kenetlenerek, camia olarak Göztepe'yi içinde bulunduğu performans krizinden çıkarma gayretini göstereceğiz."

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tamer Tuna da Göztepe'ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kalan maçları en iyi şekilde tamamlamak istediklerini anlatan Tuna, "Bu yıl da ligde devam edip, daha sonraki yıllara tüm idealleri taşımak istiyoruz." yorumunu yaptı.

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