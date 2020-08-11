Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na devam edecek

İSTANBUL (AA) - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni bir başkan adayı çıkana kadar görevini sürdüreceğini ve vakfın yarın gerçekleşecek toplantısında bir kez daha aday olacağını açıkladı. Mehmet Sepil, A Spor'a yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nın çok önemli bir görev olduğunu belirterek, "Bundan 8-9 ay önce seçildim. Son 2-3 haftadır söylediğim şuydu; yeni bir başkanın seçilmesinin daha doğru olacağı, bunun tek nedeninin de benim iş ve aile hayatımın oldukça yoğun oluşuydu. Kulüpler Birliği Başkanı olmak çok yoğun bir iş. Yeterli zamanı ayıramıyordum, onun için bu görevi başka bir başkanın devralmasını teklif ettim. Ancak liglerin bitmesi ve tekrar başlamasıyla önümüzde çok hızlı bir takvim olacak. Nefes alamadık, bu süreçte yeni bir başkan adayı çıkmadı. Dolayısıyla arkadaşlarım da bana devam etmem yönünde telkinde bulundu, ben de bir müddet daha, içimizden bir başkan adayı çıkıncaya kadar göreve devam edeceğimi söyledim. Yarın başkan adaylığına adaylığımı koyup başkanlığa devam edeceğim. Kurallarımıza göre yeni sezon başında seçim yapmamız gerekiyor, onu da yapacağız. Bir süre daha bunu yürütmemin kulüplerin menfaatine olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil, dün Süper Lig'den 8 kulübün temsilcisinin katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) kulüplerin sorunlarıyla ilgili çok önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Dün çok uzun bir toplantı yapıldı. Bu konuya şöyle bakmak gerekiyor, bunun benzeri değişimler birçok ülkede oldu. Bunun en iyi örneklerinden biri İspanya'dır. İspanya liginde bundan 10-15 yıl öncesine baktığımızda birçok kulüp, Türkiye'deki durumdaydı. Kulüplerin çoğu iflas durumundaydı. Bütün bu yapının düzenlenmesi için La Liga önemli bir çalışma yaptı ve bugün gelinen noktaya baktığımızda ne kadar doğru bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bu çalışma bir günde başarılı olmadı. Birtakım talimatlar çıkardılar. 4-5 yıllık bir süreçte yerine oturdu. Kulüplerin maddi durumları hem denetlenir duruma geldi hem de iflas noktasında olan kulüpler sağlıklı bir yapıya kavuştu. Türkiye'de de bunun aynı olması kaçınılmaz bir şey. Çok zor bir süreç. Bu süreç içerisinde lisansla ilgili oluşturulan kararnameyle ilgili bazı kulüplerin güncel olarak sıkıntıları var. Özellikle 6 kulübün sıkıntısı daha büyüktü. Federasyondan rica ettik, federasyonun ve lisans kurulunun da hemen hemen bütün üyeleri bu toplantıdaydı. İlk defa böyle geniş katılımlı bir toplantı oldu. Görüş ayrılıkları vardı, bunlar konuşuldu. Bir kısmı şimdi düzeltilir, bir kısmı önümüzdeki süreçte düzeltilir ama bu kaçınılmaz bir süreçtir. Çok kötü idare edilmiş bir futbol ekonomisinin mucize bir formülle çözülmesini kimse beklemesin. Bu süreç devam edecek ama sonunda İspanya'daki gibi kulüplerimiz daha sağlam bir duruma gelir."