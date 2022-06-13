YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Mehmet Sepil, TFF Başkan Adayı Büyükekşi'nin kendisine teklifi hakkında konuştu:

Mehmet Sepil, TFF Başkan Adayı Büyükekşi'nin kendisine teklifi hakkında konuştu:

13.06.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bilindiği gibi Göztepe'nin şu an Sport Republic şirketiyle yürütülen bir ortaklık görüşmemiz var. Bu birleşme bittiğinde ben de hisse sahibi olarak kulübün içinde kalacağım. Dolayısıyla hem bir spor kulübünde hisse sahibi olup hem de TFF yönetim kurulunda olmamın kurallar ve etik açıdan uygun olamayabileceğini kendisine söyledim"

İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 16 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesine almayı düşündüğü Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Sahibi Mehmet Sepil, mevcut şartlarda yönetim kurulunda yer almasının etik açıdan uygun olmayacağını Büyükekşi'ye söylediğini bildirdi.

Sepil, AA muhabirine, Büyükekşi'nin TFF Başkanlığı adaylığını desteklediğini ve genel kurulda onun başkan seçilmesini umut ettiğini söyledi.

Büyükekşi'nin 10 Haziran Cuma günü İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı öncülüğünde bölgedeki kulüp başkanlarıyla bir araya geldiğini ve kendisinin de bu toplantıya katıldığını hatırlatan Sepil, şöyle konuştu:

"Toplantıda bize TFF Başkanlığı'na seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı. Toplantı sonrasında da zaman geçirme fırsatım oldu. Karşılıklı Türk futbolunun şu anki konumunu ve yapılması gerekenleri konuştuk. Kendisinin Türk futbolunu daha iyi yere getirmek ve düzeltmek adına çok doğru teşhisleri ve akılcı bir planı var. Bu planları uygulama fırsatı bulursa, Türk futbolu için çok çok yararlı olacağını düşünüyorum."

Sepil, Büyükekşi'nin kendisine yönetim kurulunda yer almasını önerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisine çok teşekkür ettim. Bilindiği gibi Göztepe'nin şu an Sport Republic şirketiyle yürütülen bir ortaklık görüşmemiz var. Bu birleşme bittiğinde ben de hisse sahibi olarak kulübün içinde kalacağım. Dolayısıyla hem bir spor kulübünde hisse sahibi olup hem de TFF yönetim kurulunda olmamın kurallar ve etik açıdan uygun olamayabileceğini kendisine söyledim. İnşallah kendisi başkan seçilir. Seçildikten sonra da Büyükekşi'yi her türlü desteklemeye devam edeceğim."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladıUluslararası Yerel Medya Zirvesi İzmir'de başladı
Ankara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiAnkara'daki ilk ve orta öğretim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildi
Antalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüAntalya'da halk otobüsüne arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
seçim

İzmir Namaz Vakitleri 13 Haziran Pazartesi

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:24

İzmir Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Pazartesi

Yazal Eczanesi
Aliaga
Büyük Eczanesi
Aliaga
Aladağ Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Övünç Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.