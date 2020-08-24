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Mehmet Tahir Kalem ile Yakup Can Yazgan yeniden anlaştılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 09:33 | Son Güncelleme

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde iki isim ile yeniden anlaştı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Mehmet Tahir Kalem ile Yakup Can Yazgan yeniden anlaştılar

Talasgücü Belediyespor yeni sezon öncesi iç transferde iki isim ile yeniden anlaştı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen ve şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler iç transferde Mehmet Tahir Kalem ve Yakup Can Yazgan ile yeniden anlaşma sağladı. Her iki oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Talasgücü Belediyespor önümüzdeki günlerde yeni sezon hazırlıklarına start verecek.
Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Mehmet Tahir Kalem ve Yakup Can Yazgan ile yola devam ediyoruz. Camiamıza iki isim hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Tahir Kalem ile Yakup Can Yazgan yeniden anlaştılar

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