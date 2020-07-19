Mehmet Topal: Hayatımın en güzel günlerinden biri

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de orta saha oyuncusu Mehmet Topal, 1-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatımın en güzel günlerinden biri... Rekorlar önemli değil, önemli olan bu takımın şampiyon olması. Bütün herkes bu şampiyonluğa çok inanmıştı, bütün taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Başakşehir'in şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini vurgulayan Mehmet Topal, "İnanılmaz mücadele gösterdik ve şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Orada da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

