SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Mehmet Topal: Hayatımın en güzel günlerinden biri

Mehmet Topal: Hayatımın en güzel günlerinden biri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.07.2020 23:55 | Son Güncelleme

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mehmet Topal, Kayserispor maçı sonrasında konuştu.

Mehmet Topal: Hayatımın en güzel günlerinden biri

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de orta saha oyuncusu Mehmet Topal, 1-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluğu hak ettiklerini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Hayatımın en güzel günlerinden biri... Rekorlar önemli değil, önemli olan bu takımın şampiyon olması. Bütün herkes bu şampiyonluğa çok inanmıştı, bütün taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun. Başakşehir'in şampiyonluğu hak ettiğine inanıyoruz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini vurgulayan Mehmet Topal, "İnanılmaz mücadele gösterdik ve şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Orada da başarılı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktıCaretta caretta 21 yıl sonra aynı sahile yumurta bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i kutladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i kutladı
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu!

19 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu!

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

Net gol pozisyonu kaçtı!

Net gol pozisyonu kaçtı!

Derbide Beşiktaş kazandı!

Derbide Beşiktaş kazandı!

Şampiyon Başakşehir!

Şampiyon Başakşehir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Net gol pozisyonu kaçtı!

Net gol pozisyonu kaçtı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

F.Bahçe'den İrfan Can hamlesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Medipol Başakşehir'de şampiyonluk coşkusu

Medipol Başakşehir'de şampiyonluk coşkusu

Okan Buruk: Çok mutluyum

''Ekibimin ve oyuncularımın hakkını vermek lazım''

Mehmet Topal: Hayatımın en güzel günlerinden biri

Hayatımın en güzel günlerinden biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i kutladı

ÖZET | Başakşehir - Kayserispor maç sonucu: 1-0

Şampiyon Başakşehir!

Başakşehir, Okan Buruk’la zafere ulaştı

Okan Buruk tarih yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.