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Mehmet Topal ve Soldado, Valencia'nın Efsaneler Maçı'na davet edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.03.2019 16:44 | Son Güncelleme

Valencia Kulübü'nün Mestalla'da gerçekleştirilecek 100. yıl kutlamaları ve "Efsaneler Maçı"na davet edilen Fenerbahçeli iki oyuncu büyük gurur yaşadı.

Mehmet Topal ve Soldado, Valencia'nın Efsaneler Maçı'na davet edildi

Valencia Kulübü, daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri onore ederek efsaneler maçına davet etti.

24 Mart'ta Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen davet mektubunun yanı sıra Fenerbahçe'nin bir başka oyuncusu Soldado da davet aldı. Golcü oyuncu, İspanyol Futbolu Efsaneleri karmasına seçildi.

Milli takımdan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Mehmet Topal; Valencia'nın düzenlediği ve tarihinde iz bırakan isimleri özel davet ettiği efsaneler maçında sakatlığı nedeniyle oynayamasa bile eski kulübünün davetine katılmak ve kutlamalarda yer almak için gitmeyi planlıyor.

Valencia taraftarlarının çok sevdiği bir isim olan Mehmet Topal, kendisini sembolik olarak da olsa sahada tekrar görmek isteyen Valencia taraftarları için 5 dakikalığına da olsa sahaya girip taraftarları selamlayacak. Soldado ise İspanya futbolunun efsaneleri arasında gösterilmekten dolayı büyük mutluluk yaşarken 24 Mart'taki gösteri maçında takım arkadaşına karşı rakip olacak.

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Fenerbahçe mehmet topal roberto soldado

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