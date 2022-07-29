Mehmet Turgut'un "Rorschach, Sanat Deliliktir" koleksiyonu sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un, "Rorschach, Art is Insane" (Rorschach, Sanat Deliliktir) adlı koleksiyonu Maslak 42 Goodspaces'te sergilendi.

Sadece fotoğraf sanatına özel NFT konsepti ile sanatçılara eserlerini Web3 ortamında sergileme fırsatı sunan SEED.Photo platformunun tanıtım etkinliği olarak düzenlenen sergide, Turgut'un 5 eseri açık arttırma ile satıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Turgut, koleksiyonunda yeni bir teknikle fotoğraf çektiğini ifade ederek, ismini de "slow motion photography" olarak belirlediğini söyledi.

Projede 12 şizofren hastasıyla birlikte çalıştıklarına değinen Turgut, "Fotoğrafların altında göreceğiniz metinlerin hepsi şizofren hastaların yorumları olacak. Bu projeyi hayata geçirmek için gerekli destekleri sunan SEED.Photo'ya da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SEED.Photo kurucu ortaklarından Mustafa İlter Yılmaz da SEED.photo'nun yeni nesil bir NFT platformu olduğunu belirtti.

Yılmaz, amaçlarının telif konusunda fotoğrafçılığı güçlendirmek olduğuna işaret ederek, dünyadan çok sayıda önemli fotoğrafçının platformlarına dahil olduğunu aktardı.

SEED.Photo platformunda eserleri bulunan isimler arasında Mehmet Turgut'un yanı sıra Oliviero Toscani, Settimo Benedusi, Alexey Kazantsev, Stansizlav Ivanitsky, Anton Plotnikov, M Naghashzadeh, E Chireh, Elina Gamanova, Arvin Sheikh, Saleh S., Daniel Hager, Alexander Vinogradov, Stanislav Ivanitsiy, Alexey Kazantsev, Aleksandr Kurennoi, Shahriyar Diyaniti ve Parsa H. yer alıyor.

SEED.Photo, kullanıcılarına eser başına 1GB'a kadar yükleme alanı sunarken, Binance Smart Chain üzerinden NFT basma imkanı ile hem performans hem de kullanım olarak üst seviye deneyimini sağlamayı amaçlıyor.

Platform, İstanbul'daki dünya prömiyerinin ardından lansmanlarına yarın Londra, London Art Foundation ve 31 Temmuz'da Melbourne, The Dax Center'da devam edecek.

