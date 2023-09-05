Mehmet Ulay neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Ruhsar'ın Önder'i Mehmet Ulay kimdir, nerelidir? Dizi ve filmleri!

Ünlü oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Süper Baba'nın yanı sıra Ruhsar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mahkum gibi çok sayıda yapımda oynayan ünlü oyuncunun ölüm haberi snat camiasını yasa boğdu. Mehmet Ulay'ın ölümüne dair yapılan açıklamada sanatçının Almanya'da hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. İşte, Mehmet Ulay hakkında bilgiler...
Mehmet Ulay, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
Ünlü oyuncu Almanya’da hayatını kaybetti.
Mehmet Ulay 28 Mayıs 1942'de İstanbul'da dünyaya geldi.
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.
Diziler:
Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022
Seni Çok Bekledim - 2021
Hükümsüz - 2021
Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019
Baba Candır - 2015
Şimdi Onlar Düşünsün - 2014
Ağlatan Dans - 2014
Pod Prikritie - 2014
Kızıl Elma - 2014
Muhteşem Yüzyıl - 2014
Böyle Bitmesin - 2013
Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013
Tozlu Yollar - 2013
Yol Ayrımı - 2013
Mavi Kelebekler - 2011-2012
Ezel - 2011
Arka Sıradakiler - 2007-2010
Şubat Soğuğu - 2006
AB'nin Yolları Taştan - 2005
Emret Komutanım - 2005
Sular Durulmuyor - 2004
Şakir Efendi - 2004
En İyi Arkadaşım - 2003
Oğlum İçin - 2003
Giz - 2003
Para=Dolar - 2002
Kurşun Asker - 2002
Yarım Elma - 2002
Avcı - 2001
Cinlerle Periler - 2001
Yeni Hayat - 2001
Ölümün El Yazısı - 2000
Üvey Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Kadınlar Kulübü - 1999
Akşam Güneşi - 1999
İki Arkadaş - 1998
Sibel - 1998
Deli Divane - 1997
Gülüm - 1997
Hemşerim - 1997
Ruhsar - 1997
Kurtuluş - 1996
Süper Baba - 1993
Deniz Gurbetçileri - 1991
Can Şenliği - 1989
Filmler:
Yıldızlara Bak - 2022
Hayvan - 2022
Çiçero - 2019
Daire - 2013
Tövbe - 2006
Emret Komutanım Şah Mat - 2006
Komik-i Şehir - 2005
Meyhanecinin Kızı - 2005
Beyza'nın Kadınları - 2005
Ankara Ekspresi - 2005
Eylül - 2005
Keloğlan - 2003
Mert Ali - 2000
İkili Oyunlar - 1989