Mehmet Ulay neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Ruhsar'ın Önder'i Mehmet Ulay kimdir, nerelidir? Dizi ve filmleri!

Ünlü oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti. Süper Baba'nın yanı sıra Ruhsar, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Mahkum gibi çok sayıda yapımda oynayan ünlü oyuncunun ölüm haberi snat camiasını yasa boğdu. Mehmet Ulay'ın ölümüne dair yapılan açıklamada sanatçının Almanya'da hayata gözlerini yumduğu kaydedildi. İşte, Mehmet Ulay hakkında bilgiler...

MEHMET ULAY NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ulay, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Ünlü oyuncu Almanya’da hayatını kaybetti.

MEHMET ULAY KİMDİR?

Mehmet Ulay 28 Mayıs 1942'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

1942'de İstanbul'da doğdu. Ankara'da büyüdü ve lise son sınıfta İstanbul'a gelerek Kabataş Lisesinden mezun oldu. 1963'te Devlet Tiyatrolarında sanat hayatına başladı. 1965'te AST içinde yer alan Mehmet Ulay, 1969 yılında İngiltere'ye giderek Oldwick Theater'da görev aldı. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğünde yeniden Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde, müdürlük, oyunculuk ve yönetmen yardımcılığı yaptı. Bir süre sonra tekrar yurt dışına giderek Almanya ve Amerika'da tiyatro üzerine araştırmalar yapan Ulay, dönüşünden sonra sinema, dizi ve TV reklam filmlerinde rol aldı.

MEHMET ULAY'IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Diziler:

Mahkum - Zahit Yesari - 2021-2022

Seni Çok Bekledim - 2021

Hükümsüz - 2021

Hakan: Muhafız - Kütüphaneci - 2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Fedailer Başkanı - 2018-2019

Baba Candır - 2015

Şimdi Onlar Düşünsün - 2014

Ağlatan Dans - 2014

Pod Prikritie - 2014

Kızıl Elma - 2014

Muhteşem Yüzyıl - 2014

Böyle Bitmesin - 2013

Galip Derviş - Dr. Ender Şirin (Konuk Oyuncu) - 2013

Tozlu Yollar - 2013

Yol Ayrımı - 2013

Mavi Kelebekler - 2011-2012

Ezel - 2011

Arka Sıradakiler - 2007-2010

Şubat Soğuğu - 2006

AB'nin Yolları Taştan - 2005

Emret Komutanım - 2005

Sular Durulmuyor - 2004

Şakir Efendi - 2004

En İyi Arkadaşım - 2003

Oğlum İçin - 2003

Giz - 2003

Para=Dolar - 2002

Kurşun Asker - 2002

Yarım Elma - 2002

Avcı - 2001

Cinlerle Periler - 2001

Yeni Hayat - 2001

Ölümün El Yazısı - 2000

Üvey Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Kadınlar Kulübü - 1999

Akşam Güneşi - 1999

İki Arkadaş - 1998

Sibel - 1998

Deli Divane - 1997

Gülüm - 1997

Hemşerim - 1997

Ruhsar - 1997

Kurtuluş - 1996

Süper Baba - 1993

Deniz Gurbetçileri - 1991

Can Şenliği - 1989

Filmler:

Yıldızlara Bak - 2022

Hayvan - 2022

Çiçero - 2019

Daire - 2013

Tövbe - 2006

Emret Komutanım Şah Mat - 2006

Komik-i Şehir - 2005

Meyhanecinin Kızı - 2005

Beyza'nın Kadınları - 2005

Ankara Ekspresi - 2005

Eylül - 2005

Keloğlan - 2003

Mert Ali - 2000

İkili Oyunlar - 1989

