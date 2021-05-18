MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kimdir? Bikinili pozları gündem oldu!

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kimdir? Bikinili pozları gündem oldu!

18.05.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye'nin asabi ve kendine has jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya bu kez de bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Peki Sude Yalçınkaya kimdir? Merak edilenler haberinizde...

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kimdir? Bikinili pozları gündem oldu!

TV8'in yayınlandığı dönemine damgasına vuran yarışması Masterchef'in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, İnternet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Sude Yalçınkaya hakkında merak edilen ayrıntılar...

MEHMET ŞEFİN SUDE YALÇINKAYA KİMDİR?

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile babasının ününü solladı. 18 yaşında olduğu bilenen Sude Yalçınkaya'nın kendisinden 1 yaş büyük Utkan Yalçınkaya adında bir abisi vardır.

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kimdir? Bikinili pozları gündem oldu!

Babası ünlü bir şef olan Sude, annesini ise ekranlardan ne kadar uzak olsada sosyal medyada epey aktif olarak tanımlıyor. Öte yandan Yalçınkaya, bir döneme müzisyen Ömercan Deveci ile ilişki yaşamasıyla gündem olmuştu.
Aynı zamanda Youtube kanalı olan Sude, bu kanalı sık sık içerikler üretip büyük izlenme oranları yakalıyor.

SUDE YALÇINKAYA'NIN İNSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYINIZ

Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kimdir? Bikinili pozları gündem oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Sedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşındaSedat Peker'le fotoğrafı olan ünlüler! Hepsi silme telaşında
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef Sude Yalçınkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin, Bilim Kurulu toplantısına katılacak

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik isim yakalandı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Ters tepebilecek tedbirler var

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Ters tepebilecek tedbirler var

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.