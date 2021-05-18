Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya kimdir? Bikinili pozları gündem oldu!

TV8'in yayınlandığı dönemine damgasına vuran yarışması Masterchef'in sivri dilli şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, İnternet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Sude Yalçınkaya hakkında merak edilen ayrıntılar...

MEHMET ŞEFİN SUDE YALÇINKAYA KİMDİR?

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile babasının ününü solladı. 18 yaşında olduğu bilenen Sude Yalçınkaya'nın kendisinden 1 yaş büyük Utkan Yalçınkaya adında bir abisi vardır.

Babası ünlü bir şef olan Sude, annesini ise ekranlardan ne kadar uzak olsada sosyal medyada epey aktif olarak tanımlıyor. Öte yandan Yalçınkaya, bir döneme müzisyen Ömercan Deveci ile ilişki yaşamasıyla gündem olmuştu.

Aynı zamanda Youtube kanalı olan Sude, bu kanalı sık sık içerikler üretip büyük izlenme oranları yakalıyor.

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