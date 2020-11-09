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Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımı olay yarattı!

09.11.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya’nın sevgilisi ortaya çıktı! Paylaşımı olay yarattı!

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya’nın kızı sosyal medyanın gündemine oturdu. Youtube’da kendine ait bir kanalı bulunan ve ürettiği içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Şef’in kızı Instagram hesabından sevgilisiyle pozunu paylaştı.

TV 8’in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye heyecanı tam gaz devam ediyor. Yarışmacıların yanı sıra jüri üyelerinin özel hayatı da yakından takip ediliyor. Özel hayatı yakın markaja alınan Mehmet Yalçınkaya’nın çocukları da merak uyandırıyor.

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Youtube’a yüklediği videoların ardından Instagram hesabından mavi tık alan Sude Yalçınkaya’nın son paylaşımı gündeme oturdu. Müzisyen sevgilisi Ömercan Deveci ile fotoğrafını paylaşan Sude Yalçınkaya adeta ilan-ı aşk etti. Sude Yalçınkaya’nın paylaşımından sonra takipçileri Mehmet Şef’in tepkisini merak etmeye başladı.

‘HEM ARKADAŞLIĞI HEM SEVGİYİ BULMAK...’

sude yalçınkaya

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sude Yalçınkaya takipçilerini şaşırtacak bir paylaşıma imza attı. Yalçınkaya sevgilisiyle olan fotoğrafını romantik bir notla yayınlandı. Yalçınkaya gönderisinde, “Bir insanda hem arkadaşlığı hem de sevgiyi bulmak... Çok güzelsin” ifadelerini kullandı.

sude yalçınkaya2

Yalçınkaya'nın sevgilisi de dudak dudağa bir anlarını paylaştı.

Sude Yalçınkaya’nın ve sevgilisinin paylaşımına takipçileri binlerce beğeni ve yorum yaptı. Yapılan yorumların büyük bir çoğunluğunda ise Mehmet Yalçınkaya’nın tepkisi merak uyandırdı. Yorumlarda “Mehmet şef gördü mü fotoğrafı, Mehmet Şef beğendi mi” soruları dikkatleri çekti.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam boşuna gergin değilmiş
furkana yaptığını yap diyeceğim ama evde o işler öyle olmuyor dimi ŞEF ??!!!
Anne Baba maalesef evlat seçemiyor,kimine yörede evlatın seçim hakkı yok. Montaj öncesi besmele ve niyet geleceğin ürününün kalitesini gösteriyor. Rabbim cümlemizi beterin korusun ne bizler için nede evlatlar için seçme şansının olmadığı düşünülmesin.AMİN

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