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Mehmet Zeki Sekin kahraman oğlunu anlattı:

04.01.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Güzel ülkemde Fethi Sekin'ler bitmez, bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar" - "Onun cesareti hafızalarımızda, kahramanlığı da kalbimizden silinmez"

Mehmet Zeki Sekin kahraman oğlunu anlattı:

FERDİ UZUN - İzmir Adliyesine yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda faciayı canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğlunun cesaretinin hafızalarda olduğunu söyledi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir kızının Aydın'daki evinde yaşayan Mehmet Zeki Sekin, 5 yıl önceki hain saldırıdan 1 gün önce oğlu Fethi Sekin ile çektirdikleri fotoğrafı başucundan ayırmıyor.

Mehmet Zeki Sekin, AA muhabirine, oğlunun acısını yüreğinde taşıdığını dile getirdi.

Evladının Elazığ'da geçen çocukluk yıllarında tarım işlerinde çalıştığını anlatan Sekin, şöyle konuştu:

"Çocukluğunda da korkusuzdu. Korku nedir bilmezdi. Çok çalışkandı. Köyde sulama işlerine giderdi, kayısı işlerdi. Davarları otlatmaya götürürdü. Bekçi amcası Mevlüt vardı, onun kıyafetlerini giymeye çalışırdı, onu örnek alıyordu. Azimle çalıştı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunu kazandı. Kazandıktan sonra ilk görev yeri Kilis'ti, sonra Bingöl, oradan da İzmir'e atandı. Yaklaşık 14 yıldır İzmir'deydi, 8 yıldır da adliyenin önünde görev yapıyordu."

- "Hiç ölmemiş gibi..."

Oğlunun şehit olduğu gün Aydın'da böbrek taşı ameliyatı olduğunu aktaran Sekin, o günü şöyle anlattı:

"Hastanede böbrek taşı ameliyatı olmuştum. Ameliyattayken olay oluyor. Sonra beni servise alıyorlar. Televizyon açıktı. İzmir Adliyesinde olay olduğu haberleri vardı. Bir şehidimiz var, ismi de Fethi diyordu, soyadını öğrenmemişlerdi. Ben onu duyduğumda yakarmışım, kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda odada dolu insan vardı. Valisi, emniyet müdürü, belediye başkanı, herkes burada. (Fethi) Gözlerini dünyaya ilk açtığı zaman ben vatani görevim için Ankara'daydım, son kapattığında da ameliyattan yeni çıkmıştım. Hem doğumunda hem ölümünde yanında bulunamadım. Cenaze törenine de katılamamıştım. Bunun üzüntüsü halen devam ediyor. Hiç ölmemiş gibi..."

- "Bin Fethi Sekin doğar"

Oğlunun cesaretiyle tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Sekin, "Gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye'nin gururudur. Güzel ülkemde Fethi Sekin'ler bitmez, bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Zaten şu anda Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, caddesinde, sokağında ismi yaşatılıyor. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. İsmini ölümsüzleştirdiler." dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle bu yıl anma programına katılamayacağı için üzgün olduğunu belirten Sekin, "Onun cesareti hafızalarımızda, kahramanlığı da kalbimizden silinmez. Çok özlüyorum." diye konuştu.

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