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Mehmetçikten köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

KARS HABERLERİ  | 23.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Mehmetçikten köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden jandarma ekipleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarıyla kutluyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesine bağlı köylerdeki çocukların bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler dağıttı.

Kümbet köyü ziyaretinde bayramlarını kutlayan jandarma personeline İstiklal Marşı'nı okuyan minik Esranur Öker, Mehmetçiği duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Arpaçay Hediye Jandarma Kars Sürpriz

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Kars Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:10
Öğle
12:11
İkindi
15:58
Akşam
19:02
Yatsı
20:30

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Sultan Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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