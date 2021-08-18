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Meksika tatilinde olan Kourtney Kardashian ipli bikinisiyle şov yaptı

18.08.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Travis Baker ile gündemden düşmeyen Kourtney Kardashian şu sıralar Meksika’da tatilin keyfini sürüyor. Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşan Kourtney Kardashian, ipli bikinisiyle hayranlarından tam puan aldı.

Meksika tatilinde olan Kourtney Kardashian ipli bikinisiyle şov yaptı

Kourtney Kardashian sevgilisi Travis Baker ile birlikte Meksika’da denizin ve güneşin keyfini sürüyor.

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Rengarenk desenli ipli bikinisiyle 3 farklı fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian’ın gönderisinin beğeni sayısı üç milyonu aşmış durumda.

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Kourtney Kardashian ve Travis Baker, Meksika tatiline çıkmadan önce her zamanki gibi kucak pozu paylaşmayı ihmal etmedi.

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"SENİNLE HER ŞEY MÜMKÜN"

Müzisyen Travis Baker ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kourtney Kardashian, her fırsatta ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu dile getirmekten çekinmiyor.

Uçak kazasında ölümden dönen 45 yaşındaki Travis Barker, 13 yıl sonra fobisini 42 yaşındaki sevgilisi Kourtney Kardashian sayesinde yendi. ABD'li rockçı sevgilisine "Seninle her şey mümkün" paylaşımıyla teşekkür etti.

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Çift Meksika tatiline Kourtney Kardashian’ın annesi Kris Jenner ve annesinin erkek arkadaşı Corey Gamble ile birlikte gitti.

Dörtlünün Kourtney Kardashian’ın kız kardeşi Kylie Jenner'ın özel beyaz jetinde seyahat ettiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Instagram
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