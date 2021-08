Travis Barker Kourtney Kardashian için uçağa bitti

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde tanınan Kourtney Kardashian, uzun yıllardır tanıdığı Travis Barker ile yeni bir aşka yelken açtı.

Uzun bir süredir diğer kardeşlerine göre hayatını gözlerden yaşamayı tercih eden Kourtney, yeni aşkıyla bu alışkanlığından da vazgeçti. İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan ünlü çift önceki gün Meksika'ya özel jetle seyahat etti.

Bu yolculuğu özel kılan ise ABD'li rockçının 13 yıl sonra uçağa binmesi oldu.

2008'de yaşanan ve 4 kişinin öldüğü uçak kazasında yüzde 65 yanık yarasıyla sağ kurtulan Travis Barker, yeni aşkı sayesinden fobisini de yenmiş oldu.