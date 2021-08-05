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Kourtney Kardashian yanında sevgilisi Travis Baker’la banyodan üstsüz paylaşım yaptı

05.08.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en gözde çiftlerinden olan müzisyen Travis Baker ile televizyob yıldızı Kourtney Kardashian’ın ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. İkili, bu sefer banyodan yaptıkları paylaşımla gündemde.

Kourtney Kardashian yanında sevgilisi Travis Baker’la banyodan üstsüz paylaşım yaptı

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian, bir süredir müzisyen Travis Baker ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan ikili, bu sefer birlikte banyodan paylaştıkları fotoğrafla gündemde.

Ekran Alıntısı

42 yaşındaki reality şov yıldızı üzerinde bornozunun olduğu, göğüslerini saçlarıyla kapattığı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Her zamanki gibi sevgilisi Travis Baker’ın da yanında olduğu fotoğraf, ikilinin hayranlarından tam puan aldı.

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Kourtney Kardashian, yıllarca süren dostluklarından sonra 2020'nin sonlarında Travis Baker ile aşk yaşamaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Instagram
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