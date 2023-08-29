YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Meksika'da yayımlanan yarışma programının bazı bölümleri Artvin'de çekiliyor

Meksika'da yayımlanan yarışma programının bazı bölümleri Artvin'de çekiliyor

29.08.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'daki bir televizyon kanalında yayımlanan "La Isla Desafio en Turquia" adlı yarışma programının bazı bölümleri, Artvin'in Ardanuç ilçesinde çekiliyor.

Aydınlar köyünde kiralanan arazide Acun Medya ekibince 10 gündür devam eden çekimlerde, 17'si köy halkından olmak üzere yarışmacılar dahil yaklaşık 200 kişi görev alıyor.

Yarın tamamlanacak çekimlerin yapıldığı seti ziyaret eden Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, gazetecilere, yarışma programının ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Ardanuç'un tanıtımı için çalışmalara devam ettiklerini belirten Çelik, "'Ardanuç'u dünyaya tanıtacağız.' diye söz vermiştik. Birkaç aydır sosyal medya içerik üreticileriyle tanıtım programları yapıyorduk. Bu dikkati çekti. Bu dikkatin sonucunda Acun Medya Ardanuç'u tercih etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha çok yürüyecek yolumuz, yapacak işlerimiz var. Tüm vatandaşlarımızı Ardanuç'u gezmeye, buraları görmeye davet ediyoruz." dedi.

Program Yapımcısı Burak Topuzlu ise ilçede 10 gündür yürüttükleri yoğun çalışmanın sonuna geldiklerini ifade etti.

Meksika'da en çok izlenen televizyon kanallarından birine yarışma programı çektiklerini kaydeden Topuzlu, "Yöre halkı ve devlet yetkilileri bizlere yardımcı oldu. Burada çok güzel karşılandık. Kamuoyunda 'Survivor' diye bilinen yarışmaya benzer bir program. Üç farklı takımın birbiriyle çeşitli parkurlarda yarıştığı bir format. Türkiye'de çekimlere Kapadokya ile başladık. Daha sonra Ardanuç'a geldik. Buradan da Mardin'e gideceğiz." diye konuştu.

"ARTVİN DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE TURİST ALAN BİR BÖLGE"

Topuzlu, Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Artvin doğal güzellikleriyle turist alan bir bölge. İnsanların buradaki yaylaları, doğayı daha çok tanımaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yönlendirmesiyle Ardanuç'u tercih ettik." dedi.

Köy sakinlerinden Yasemin Bilgin de köylerinde yarışma çekileceğini duyunca şaşırdıklarını dile getirerek, "İzlemeye geldik. Burada gençlerimiz de çalışıyor. Köyümüz, ilçemiz tanıtılmış oldu. Yabancı bir ülkede köyümüzün adını duymak da güzel olacak. Set ekibiyle de kaynaştık. Köyümüz adına gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 ASKF il başkanından ortak çağrı16 ASKF il başkanından ortak çağrı
Denizde çöp toplama etkinliği: Türk bayrağı açtılarDenizde çöp toplama etkinliği: Türk bayrağı açtılar
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Artvin Ardanuç Meksika yarışma programı

Artvin Namaz Vakitleri 29 Ağustos Salı

İmsak
03:57
Sabah
05:29
Öğle
12:19
İkindi
16:01
Akşam
18:59
Yatsı
20:25

Artvin Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Salı

Bizim eczanesi
Ardanuc
Bayraktar eczanesi
Arhavi
Demir eczanesi
Merkez
Özlem eczanesi
Borcka
Serhat eczanesi
Savsat
Göktaş eczanesi
Murgul
Medea eczanesi
Kemalpasa
Tümünü Göster
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.