Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı

Ekip, çalışmalar sırasında hayatını kaybeden Proteo adlı kurtarma köpeğinin cenazesini de yanlarında getirdi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için ülkemize gelen ve bazı vatandaşlarımızı enkaz altından kurtaran Meksikalı ekiplerin, çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo’nun cenazesi ile birlikte ülkelerine ulaştıkları bildirildi. Meksika Milli Savunma Bakanlığı (SEDENA), Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Meksika Kızılhaçı’ndan 150 kişilik personel ile kurtarma köpeklerinden oluşan ekip, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla 16 Şubat Perşembe günü yerel saatle 13.40’ta Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı.

Meksika Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’deki arama ve kurtarma çalışmalarına hayat kurtararak destek veren insani yardım gücünün Meksika Delegasyonunun üyeleri, kahraman arkadaşımız Proteo ve diğer kardeşlerimize hoş geldiniz diyoruz.” sözlerine yer verildi.

PROTEO İÇİN ANMA TÖRENİ

Meksikalı ekipler, kurtarma çalışmalarında yer alan ve 12 Şubat’ta hayatını kaybeden Proteo adlı kurtarma köpeğinin cenazesini de Meksika bayrağına sarılı bir tabutla yanlarında getirirken, kendisi için Felipe Angeles Uluslararası Havaalanı’nda saygı duruşu ve anma töreni düzenlendi. Törende Meksika Ordusu yetkilileri Proteo’ya şükranlarını dile getirirken, köpeğin eğitmeni Carlos Villeda ise “Gidişine üzüldüm dostum. Şimdi koş, eğlen ve öbür dünyadakileri koru. Güle güle dostum, tekrar buluşacağız. Görev tamam şampiyon.” sözlerini kullandı.

Eğitmeni Carlos Villeda’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre yaşlılık, Türkiye’ye uzun süren yolculuk ve soğuk hava sebebiyle hayatını kaybeden Proteo’nun, Türkiye ve Meksika’nın yanı sıra Haiti, Ekvador ve Guatemala’da yaşanan doğal afetler sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildiriliyor.

Yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ardından 8 Şubat günü ülkemize ulaşan ve Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı kurtarma ekipleri, 7 gün boyunca görev yaparak 4 vatandaşımızı sağ olarak kurtarmayı başarırken, enkaz altındaki 29 kişinin ise cansız bedenini çıkardı.

