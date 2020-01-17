Melek Arı’dan yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Nevşehir Belediyesi’nin, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği ’Bir Çocuk Bir Fidan’ projesi kapsamında hastanede bebekleri dünyaya gelen aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.

Melek Arı, beraberinde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanenin Yeni Doğan bölümünde ailelerin evlat heyecanlarına ortak olup bebeklerine hayırlı ve uzun ömürler dileyen Arı, ailelere Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Hoş Geldin Bebek Seti hediye etti.

Nevşehir Belediyesi’nin bir süredir yürüttüğü proje hakkında bilgiler veren Arı, Nevşehir Devlet Hastanesi’nin yanı sıra özel hastanelerde yeni doğum yapan tüm annelerin Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edilerek kendilerine bebekleri için ’Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye edildiğini söyledi. Yapılan ziyaretlerde, ailelere içerisinde; zıbın takımı, kundak, önlük, fotoğraf albümü ve şampuan gibi ürünler ile Belediye Başkanı Rasim Arı’nın mektubunun yer aldığı çantanın armağan edildiğini belirten Arı, projeyle birlikte anne ve babaların mutluluklarına eşlik ederken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlandığını ifade etti.

Arı ayrıca, şehirde doğan her bir bebek için Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan Vefa Ormanı içerisinde, üzerinde bebeğin isminin yazılı olduğu plaka ile birlikte bir de fidan dikildiğini kaydetti.

