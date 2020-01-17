YURTHABER
  4. Melek Arı’dan yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi

Melek Arı’dan yeni doğan bebeklere hoş geldin hediyesi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 17.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Nevşehir Belediyesi’nin, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği ’Bir Çocuk Bir Fidan’ projesi kapsamında hastanede bebekleri dünyaya gelen aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.Melek Arı, beraberinde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Nevşehir Belediyesi’nin, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği ’Bir Çocuk Bir Fidan’ projesi kapsamında hastanede bebekleri dünyaya gelen aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu.
Melek Arı, beraberinde Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte Nevşehir Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanenin Yeni Doğan bölümünde ailelerin evlat heyecanlarına ortak olup bebeklerine hayırlı ve uzun ömürler dileyen Arı, ailelere Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Hoş Geldin Bebek Seti hediye etti.
Nevşehir Belediyesi’nin bir süredir yürüttüğü proje hakkında bilgiler veren Arı, Nevşehir Devlet Hastanesi’nin yanı sıra özel hastanelerde yeni doğum yapan tüm annelerin Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından ziyaret edilerek kendilerine bebekleri için ’Hoş Geldin Bebek Seti’ hediye edildiğini söyledi. Yapılan ziyaretlerde, ailelere içerisinde; zıbın takımı, kundak, önlük, fotoğraf albümü ve şampuan gibi ürünler ile Belediye Başkanı Rasim Arı’nın mektubunun yer aldığı çantanın armağan edildiğini belirten Arı, projeyle birlikte anne ve babaların mutluluklarına eşlik ederken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlandığını ifade etti.
Arı ayrıca, şehirde doğan her bir bebek için Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan Vefa Ormanı içerisinde, üzerinde bebeğin isminin yazılı olduğu plaka ile birlikte bir de fidan dikildiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Ortahisar’da depo yangınıOrtahisar’da depo yangını
Sinan Uzun artık gollerini Nevşehir Belediyespor için atacakSinan Uzun artık gollerini Nevşehir Belediyespor için atacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Nevşehir Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
12:56
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Anadolu Eczanesi
Merkez
Öncül Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Avanos Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Apaydın Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Ürgüp'te plastik örtü sera kuruldu

Ürgüp'te plastik örtü sera kuruldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.