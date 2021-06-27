YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Melek İpek YKS'ye girdi

Melek İpek YKS'ye girdi

27.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melek İpek YKS'ye girdi

Antalya'da, kendisini darbeden eşini silahla öldürdükten sonra "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek, üniversite sınavına girdi.

İpek, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına katıldı.

Sınav sonrası gazetecilere açıklama yapan İpek, ikinci sınavın ilkine göre daha kolay ve güzel geçtiğini söyledi.

İstediği bölümü kazanana kadar sınava girmeye devam edeceğini belirten İpek, "Bakalım nasip, bekleyeceğim. Hedefime ulaşamazsam seneye deneyeceğim. Bu yıl çok çalışma zamanım olmadı. O yüzden seneye bir daha sınava gireceğim." dedi.

Melek İpek, ellerine kelepçe takıp kendisi darbeden servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (32), 8 Ocak'ta av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmış ve hazırlanan iddianamede "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan İpek, "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'den Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü:Almanya'nın İzmir Başkonsolosu Detlev Wolter'den Türkiye'deki Kovid-19 tedbirlerine övgü:
Anahtar Kelimeler:
antalya sınav

Antalya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Aile Eczanesi
Muratpasa
Azim Eczanesi
Muratpasa
Cevahir Eczanesi
Muratpasa
Cumhuriyet Eczanesi
Muratpasa
Eliz Eczanesi
Muratpasa
Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Cihan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.