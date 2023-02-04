Melek Mosso dolgun popo için bakın ne yapmış! Duyanlar inanamıyor

Son döneminde başarılı çıkış yakalayan şarkıcılar arasında yer alan Melek Mosso'nun estetik yaptırdığı haberleri gündeme geldi. Daha önce ufak tefek dokunuşlar yaptırdığını söyleyen Mosso'nun dolgun bir kalça görünümüne sahip olmak için bıçak altına yattığı konuşuluyor.

Daha önce dişlerini sıkmasını engellemek için çenesine botoks yaptırdığını ifade eden Mosso, "Yorgunluğumu silmek için ufak tefek şeyler yaptırıyorum. Bırakın da yaptırayım, 35 yaşındayım" demişti.

Bir süredir sıkı ve dolgun popoya sahip olmak isteyen popçunun bıçak altına yattığı öğrenildi. Posta'nın haberine göre; Mosso yakın çevresine "Çok memnunum. Özellikle sahnede kıyafetleri şimdi daha iyi taşımaya başladım" diyormuş.

İşte Melek Mosso'nun sahnelerindeki son hali:

SOYADINI KULLANANLARA İSYAN ETMİŞTİ

Öte yandan şarkıcı Melek Mosso, soyadını kullanarak açılan dükkanlara isyan etmişti. Mosso "Benim kafem, otelim, mobilyacım, çikolatacım... (böyle uzayıp gidiyor) yok. Soyadımı beğenen adıma dükkan açıyor. Bu durum hoşuma gitmiyor. Bana ulaşıp soyadınızı çaldık diyenler var. Bir gün dükkanım olursa haberiniz olur" demişti. Bu arada Melek Mosso’nun gerçek soyadı Davarcı.



