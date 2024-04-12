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Melek Mosso'nun sahne tarzı ve dans Hadise'ye benzetildi! Dansı dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.04.2024 14:55
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Popüler şarkıcılardan biri olan Melek Mosso bayramı sahnede geçiren isimler arasında yer aldı. Sahnede kendinden geçen Melek Mosso'nun sahne tarzı ve dans Hadise'ye benzetildi.

Melek Mosso'nun sahne tarzı ve dans Hadise'ye benzetildi! Dansı dikkat çekti

Son dönemin öne çıkan şarkıcılarından Melek Mosso bayramda sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde düğün fotoğraflarını paylaşan şarkıcı gelen yorumlara isyan etmişti.

Melek Mosso, düğün fotoğraflarının altına gelen 'Gelin çok güzel ama damat kuaföre gitmedi sanırım', 'Eldiven olmamış', 'Kuaför kazası mı bu?' gibi yorumlara isyan etmişti.

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Tarzıyla dikkat çeken Mosso bayramda sahnede kendinden geçti. İddialı sahne tarzı ve dansıyla sosyal medyada gündem olan Melek Mosso Hadise'ye benzetildi.

Mosso'yu görenler "Hadise'ye benzemiş sahne tarzı", "Hadise sanıyor kendini", "Çok Hadise ya" yorumlarında bulundu.


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