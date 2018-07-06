Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı ilk bölüm izle)

Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Dün akşam Meleklerin Aşkı 1. bölümü ile başladı. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı romantik komedi türü ile izleyicilerden olumlu yorumlar almayı başardı. Yağmur ile Melek'in yeni filizlenen aşkı heyecanla izlendi. Meleklerin Aşkı ilk bölümde Melek, Yağmur ile Deniz birlikte yakalıyor. İçkiyi çok kaçıran, akşamdan kalma olan Yağmur, Melek'i hiç bir şey yaşanmadığını ikna etmeye çalışıyor. Meleklerin Aşk 2. yeni bölüm fragmanında Yağmur, Melek'i bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Bakalım Yağmur durumu kurtarabilecek mi? Meleklerin Aşkı ilk bölümü haberimizdeki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz. İşte Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı...

MELEKLERİN AŞKI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin dün akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Meleklerin Aşkı’nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek ve Yağmur’un arasında soğuk rüzgarlar estiği, ev halkının ikiliye hesap sorduğu tanıtımda Yağmur eve geri dönüyor. Rukiye, Deniz ve Yağmur arasında neler olduğunu öğrenirken Yağmur, Deniz’e başka birinden hoşlandığını itiraf ediyor. Evdeki örümceğin korku saldığı anlar heyecanı yükseltirken, Melek olanları anlamaya çalışıyor. Yağmur’un kimden hoşlandığı ise merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana gelecek.