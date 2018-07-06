Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı ilk bölüm izle)

Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Dün akşam Meleklerin Aşkı 1. bölümü ile başladı. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı romantik komedi türü ile izleyicilerden olumlu yorumlar almayı başardı. Yağmur ile Melek'in yeni filizlenen aşkı heyecanla izlendi. Meleklerin Aşkı ilk bölümde Melek, Yağmur ile Deniz birlikte yakalıyor. İçkiyi çok kaçıran, akşamdan kalma olan Yağmur, Melek'i hiç bir şey yaşanmadığını ikna etmeye çalışıyor. Meleklerin Aşk 2. yeni bölüm fragmanında Yağmur, Melek'i bu konuda ikna etmeye çalışıyor. Bakalım Yağmur durumu kurtarabilecek mi? Meleklerin Aşkı ilk bölümü haberimizdeki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz. İşte Meleklerin Aşkı 2. yeni bölüm fragmanı...
Show TV'nin dün akşam izleyicileriyle buluşan yeni dizisi Meleklerin Aşkı’nın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Melek ve Yağmur’un arasında soğuk rüzgarlar estiği, ev halkının ikiliye hesap sorduğu tanıtımda Yağmur eve geri dönüyor. Rukiye, Deniz ve Yağmur arasında neler olduğunu öğrenirken Yağmur, Deniz’e başka birinden hoşlandığını itiraf ediyor. Evdeki örümceğin korku saldığı anlar heyecanı yükseltirken, Melek olanları anlamaya çalışıyor. Yağmur’un kimden hoşlandığı ise merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana gelecek.
Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen ilk bölümünde büyük kızı ve damadına istedikleri evi almaları için yardım eden Rukiye, kandırıldığını anlayınca huzurevine yerleşti. Huzurevi sakinlerine gönülden bağlı olan Yağmur ise hayatını değiştirecek olan Rukiye’nin kızı Melek’le tanıştı. Rukiye, huzurevinde çıkardığı yangından dolayı kovulunca kızı ve damadının evine taşındı. Yağmur ve Melek’i aynı çatı altında buluşturmak isteyen Rukiye, damadı Necmettin’i ikna etti ve elinden her iş gelen Yağmur artık Çekilmez ailesinin bakıcısı oldu. Kısa zamanda ailenin tüm fertlerinin gözbebeği olan Yağmur sadece aileyi değil, Melek’in yakın arkadaşı Deniz’in de kalbini fethetti. Necmettin’e inanan ve Melek’in nişanlı olduğunu düşünen Yağmur, eşyalarını alarak evi terk etti. Melek’in telefonuyla nihayet beklediği işareti alan Yağmur’un hayalleri tam tersi şekilde sonlandı. İçkiyi fazla kaçıran Yağmur, Deniz’le yakalanınca Melek’in gözüne girme fırsatı bile bulamadı. Peki, Yağmur bu durumu düzeltebilecek miydi?
MELEKLERİN AŞKI İLK BÖLÜMÜ İZLE
Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini bir aile filminde birleştiren Meleklerin Aşkı’nın ilk tanıtımı yayınlandı. Yağmurlu bir günde kapıya bırakılan Yağmur’un (Berkay Hardal) yıllar sonra Melek’le (Gülper Özdemir) karşılaştığı romantik tanıtım dikkat çekiyor. Rukiye’nin (Oya Başar) Yağmur ve Melek’i adım adım izlediği, Yağmur’un Melek’i büyük bir tehlikeden kurtardığı anlar, ikilinin yaşayacağı fırtınalı ve eğlenceli günlerin sinyallerini veriyor. Yağmur ve Melek’in çevresinde dönen onca entrikaya rağmen bir araya gelip, gelemeyeceği merakla bekleniyor.
Büyük kızı ve damadına kızıp huzurevine yerleşen ve Yağmur’u (Berkay Hardal) öz oğlu gibi seven Rukiye (Oya Başar), Melek (Gülper Özdemir) ve Yağmur’u evlendirebilmek için türlü planlar yapar. Ama kaderin cilvesi Rukiye’nin işini kolaylaştırır. Çünkü Yağmur; huzurevine adeta bir melek gibi yetişen Melek’e daha ilk görüşte aşık olmuştur.
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