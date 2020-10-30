Melih İbrahimoğlu ilk Avrupa maçına çıktı

Avusturya ekibi Rapid Wien formasını terleten Ümit Milli Takım oyuncusu Melih İbrahimoğlu ilk kez Avrupa arenasına çıktı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu mücadelesinde Rapid Wien'in Molde deplasmanına çıktığı karşılaşmada 20 yaşındaki orta saha oyuncusu 77'nci dakikada Grahovac’ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu da böylelikle kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi 'de forma giymiş oldu.
(DHA)
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