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Meliha İsmailoğlu Fenerbahçe Opet'te

11.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Meliha İsmailoğlu'nu yeniden renklerine bağladı.

Meliha İsmailoğlu Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, smaçör Meliha İsmailoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Meliha İsmailoğlu’na sarı-lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

2014-2017 yıllarında sarı-lacivertli takımda görev yapan 27 yaşındaki smaçör, İlbank, Eczacıbaşı VitrA ve son olarak VakıfBank forması giymişti.

Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu, Fenerbahçe kariyerinde 2 lig, birer Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu ile CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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