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Melike Şahin "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde sahne aldı

25.06.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike Şahin "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde sahne aldı

Melike Şahin "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde sahne aldı

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ın ücretsiz düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde Melike Şahin sahne aldı.

Açık havada gerçekleştirilen konserde sanatçı "Tutuşmuş Beraber", "Nasır", "Hepsi Geçti", "Kara Orman" gibi sevilen şarkılarını, iş çıkışında bir araya gelen izleyiciler için söyledi.

Cuma İş Çıkışı konserleri, pop müzik sanatçısı Göksel'in 1 Temmuz'daki İş Kuleleri Kibele Heykeli önündeki konseriyle sona erecek.

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