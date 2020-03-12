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Melikgazi Belediyesi, cami ve sosyal tesisleri dezenfekte etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 12.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı ibadethane ve sosyal tesislerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi ortak kullanım alanlarını hijyenik hale getirmeye çalışıyor.Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların gönül rahatlığı ile huzur içinde ibadet edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla ilçe genelindeki camilerde bakterilere ve haşerelere karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlatıldı.Camilerin toplu kullanım alanları olduğunu ve belediye olarak bu alanların sürekli temizlenip ilaçlamasının yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Son günlerde dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı ibadethane ve sosyal tesislerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Melikgazi Belediyesi ortak kullanım alanlarını hijyenik hale getirmeye çalışıyor.
Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşların gönül rahatlığı ile huzur içinde ibadet edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla ilçe genelindeki camilerde bakterilere ve haşerelere karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması başlatıldı.
Camilerin toplu kullanım alanları olduğunu ve belediye olarak bu alanların sürekli temizlenip ilaçlamasının yapıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Camiler insanlar için özel bir ibadet alanı. Vatandaşların gönül rahatlığı ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için çalışan ilaçlama ekiplerimiz, bakterilere dezenfekte, haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Belediyemiz ilaçlama ekipleri, çalışmalarına belirlenen periyotta devam edecek.” dedi.
Belediyeye Bağlı Sosyal Tesislerde de İlaçlama Yapıldı
Belediye camilerin yanı sıra sosyal tesislerde de ilaçlama yaparak daha hijyenik ve dezenfekte hale getirdi. Virüslerin yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiren Melikgazi ilaçlama ekipleri çalışmaların salgın hastalıklara karşı toplu kullanım alanlarındaki riski azaltmaya yönelik olduğu belirtildi.

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Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İpek Birer Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Lidya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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