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Melikgazi Belediyesi stantlarda maske dağıtıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullanımı zorunu hale gelen maskeyi ilçenin birçok noktasında vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi stantlarda maske dağıtıyor

Melikgazi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde kullanımı zorunu hale gelen maskeyi ilçenin birçok noktasında vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde korana virüsünün yayılmasını önlemek için maske dağıtımı yaptıklarını söyleyerek, “Korona virüs önlemleri kapsamında takılması zorunlu olan maskelerin temini konusunda vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü halen etkisini sürdürüyor. Bu nedenle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımıza kurduğumuz 35 stant ile kurban pazar yerleri ve çarşı bölgesinde maske dağıtımı yapıyoruz. Bu virüsten kurtulmanın yolu kurallara uymaktan geçiyor. Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlarımızdan maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. İlçemizde 2 yerde kurulan küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık pazarında, vatandaşların kurban alış verişlerini daha sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.” diye konuştu.
Vatandaşlar salgından korunmak için gerekli olan maskenin dağıtımından dolayı memnuniyetlerini ifade ederken, Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.
Melikgazi Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Türbesi otobüs durakları yanı, Hunat Medresesi önü ve otobüs durakları, Cumhuriyet Mahallesi girişi, Kazancılar Çarşısı girişi, Zeynel Abidin Türbesi önü, İl Müftülüğü önündeki otobüs duraklarının arkası, Bürüngüz Cami Yeraltı Çarşı girişi, Düvenönü Erciyes unlu Mamullerinin önü ve Camikebir’e stantlar kurularak maske dağıtımı yapılıyor.

Melikgazi Belediyesi stantlarda maske dağıtıyor

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Kocasinan
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Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Kalkanoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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