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Melikgazi Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Sosyal belediyecilik anlayışı ile yapmış olduğu faaliyetlerle adından söz ettiren Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesinde ihtiyaç sahipleri için daha nitelikli ve yeni bir aşevi yaptı.Yapımı tamamlanan yeni aşevinde çalışmaların tamamlanarak kısa sürede hizmete sunulduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği

Sosyal belediyecilik anlayışı ile yapmış olduğu faaliyetlerle adından söz ettiren Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesinde ihtiyaç sahipleri için daha nitelikli ve yeni bir aşevi yaptı.
Yapımı tamamlanan yeni aşevinde çalışmaların tamamlanarak kısa sürede hizmete sunulduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Recep Mamur Bey’in yıllardır desteklemiş olduğu aşevi kentsel dönüşüm noktasında kaldığı ve çok eski olduğu için onu yıkıp bu alana yenisini yaptık. İhtiyaç sahip ailelerimiz yeniden buradan hizmet almaya başladı. Ulaşımı çok kolay merkezi bir yer olduğu için vatandaşlarımız burayı çok sevdi. Melikgazi’mizde birçok yerde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Okullar, camiler, parklar, sağlık ocakları, sosyal tesisler ve aşevleri yapıyoruz. Melikgazi olarak durmadan çalışıyoruz. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Melikgazi Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği

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