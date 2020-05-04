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Melikgazi Eğribucak’ta 5 sokakta çalışma yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi ilçe genelinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Eğribucak Mahallesi’nde 5 sokakta çalışma yapan Melikgazi Belediyesi mahallenin dar sokaklarına yaklaşık 2 kilometre asfalt serdi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmalara katılarak yerinde inceleme yaptı.
İlçenin mahalle ve sokaklarında kaldırım taşı döşeme, yol açma, genişletme ve asfalt çalışmalarına hız vererek hizmet atağına geçtiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçenin farklı noktalarında ileriye dönük ulaşımı rahat ve sorunsuz bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Eğribucak Mahallemizde toplamda 2 kilometreyi bulan dar sokaklarımızı yeni aldığımız asfalt yama finişer aracımızla asfalt serim işlemi yapıyoruz. Bu asfalt yama finişeri Türkiye’de sadece 4 büyükşehirde var. Kullanan ilk ilçe belediyesi de Melikgazi Belediyemiz. Bu asfalt serme makinesi diğer makinelerden çok daha farklı olarak küçük sokak, dar cadde ve yaya kaldırımına 50 cm ile 260 cm arasında asfalt ve toprak serme kabiliyetine sahip. Melikgazi ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim kaza bela vermesin. İnşallah Melikgazi’mize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeni yolların Eğribucak halkına hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, plan dahilinde sezon içerisinde tüm mahallelerde asfalt ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi.

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