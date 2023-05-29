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Melikgazi sokaklardaki can dostlar için kedi evleri yaptı

29.05.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı her çalışmada gönül belediyeciliği ile hareket eden Melikgazi Belediyesi, parklara sokak kedileri için kedi evleri yaptı.

Melikgazi sokaklardaki can dostlar için kedi evleri yaptı

Yapılan işler yanında sokak hayvanlar içinde çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sevimli küçük dostlarımız bu hayatta bizlerin dilsiz dostlarıdır. Onların sesi, güvencesi, koruyucuları belediyeler olarak biz olmalıyız.

Sevimli dostlarımızın sağlıklı yaşam şartlarında hayatlarını idame ettirmesi için ilçemizin birçok parkına kedi evleri yerleştirdik. Buralara belediyemiz ekipleri tarafından sürekli mama bırakılmakta; temizlik ve bakımları da yapılıyor. Melikgazi Belediyesi olarak sokak hayvanlarını unutmadık. Kedi evleri, ilçe genelinde talep ve tespit ile belirlenecek farklı noktalara yerleştirilmeye devam edeceğiz. Kedi evleri yapımı ve dağıtımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın ricamız kedi evlerimize sahip çıkmalarıdır. Bizler tüm canlıların yaşam hakkını savunuyor ve bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yapmak için çaba harcıyoruz. Kedilerimiz için yaptığımız minik evlerin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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