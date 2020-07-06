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Melikgazi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.07.2020 17:21 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.43 gündem maddesinin 23’ü ilgili komisyonlara havale edilirken 20 madde görüşülerek karara bağlandı.

Melikgazi Belediyesi korona virüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.
43 gündem maddesinin 23’ü ilgili komisyonlara havale edilirken 20 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis’te alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mize eğitim, kültür, sağlık, sanat ve spor alanında birçok proje üretiyor, meclis üyelerimizle işbirliği içinde, elimizden geldiğince hizmet ediyoruz. Meclisimizdeki bu uyum ve dayanışma Melikgazi ilçesine hizmet ve yatırım olarak yansıyor. Rabbim birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu kapsamda emeği geçen Meclis üyelerimize emekleri için teşekkür ederim. Almış olduğumuz kararların hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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